Plus de 650 experts de l’eau et des déchets se sont rassemblés à Nancy, du 15 au 18 juin, pour le 105e congrès national de l'Astee. Soutenu par les collectivités locales, cet événement a tracé les contours des futurs services environnementaux, entre urgence climatique, innovations technologiques et défis transfrontaliers.

La disponibilité et la qualité de l’eau ne sont plus des acquis, mais des facteurs conditionnant l'attractivité économique et l'aménagement du Grand Nancy. Face aux urgences climatiques, les décideurs publics et privés présents au Centre Prouvé ont partagé une vision écosystémique commune. L’accélération de la transition écologique repose désormais sur un renforcement des coopérations territoriales, associant collectivités, opérateurs et financeurs. Cette gestion sobre et concertée vise à garantir la pérennité des activités industrielles et commerciales de la région, tout en intégrant une transparence totale face aux nouveaux risques sanitaires et environnementaux, comme les polluants émergents.

De la brasserie à la carrosserie : ces initiatives locales qui réinventent l'usage de l'eau

L'accompagnement des TPE-PME vers une réduction de leur empreinte hydrique a constitué un axe fort des débats économiques. Des acteurs régionaux ont démontré que la sobriété est un investissement rentable et un gage de résilience. La Brasserie La Châouette a ainsi réduit sa consommation de 10 à 3,5 litres d'eau par litre de bière produit, tandis que la Carrosserie Rossion a misé sur le recyclage des eaux de lavage. Ces initiatives concrètes, complétées par la valorisation de fleurons industriels comme Saint-Gobain PAM à Pont-à-Mousson, prouvent que l'innovation technique s'accorde parfaitement avec la performance économique.

En plaçant l’intelligence collective au centre des transitions, cette édition nancéienne passe le relais à la Normandie : les acteurs des services publics environnementaux se retrouveront à Caen en juin 2027 pour mesurer les progrès accomplis.