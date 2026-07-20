Cette opération vise à renforcer la présence de la végétation en milieu urbain, à améliorer le cadre de vie des habitants et à accompagner l'adaptation des quartiers aux effets du changement climatique. La convention prévoit la mise à disposition du foncier par Moselis, tandis que la Ville de Metz assure la plantation, le suivi et l'entretien des arbres.

«Adapter notre patrimoine au changement climatique ne se limite pas aux bâtiments. Les espaces extérieurs jouent un rôle essentiel pour améliorer le confort des habitants, favoriser la biodiversité et créer des îlots de fraîcheur. Ce partenariat avec la Ville de Metz illustre notre volonté d'agir concrètement, avec les collectivités, pour construire les quartiers de demain», explique Constant Kieffer, président de Moselis.

Des essences adaptées au climat

Les 38 arbres ont été plantés sur près de 330 mètres, le long de la rue Georges-Ducrocq. Les essences retenues, parmi lesquelles des micocouliers de Provence, des chênes verts, des copalmes d'Amérique, des savonniers et des lilas des Indes, ont été sélectionnées pour leur adaptation aux conditions climatiques et leur intérêt paysager. Ces plantations doivent contribuer à renforcer la biodiversité, à créer davantage de zones d'ombre et à améliorer le confort des espaces extérieurs.