En Normandie, l'Ademe poursuit son accompagnement des collectivités à travers la Quinzaine du réseau Élus pour agir, organisée du 2 au 9 juillet.

Créé en 2023, ce réseau rassemble aujourd'hui près de 5 000 élus en France, dont 370 en Normandie, autour des enjeux de la transition écologique.

Cinq rendez-vous en Normandie

Cinq rendez-vous sont programmés dans la région afin de présenter des réalisations concrètes

En Seine-Maritime, à Montivilliers, une visite mettra en avant la transformation d'une ancienne zone humide en parc paysager conciliant biodiversité et adaptation au changement climatique.

À Bernay, les élus découvriront une légumerie-conserverie développée dans le cadre du Projet alimentaire territorial afin de valoriser les surplus des producteurs locaux et d'approvisionner la restauration collective.

Dans l'Orne, à Planches, un «Drive communal» illustrera comment une commune de 180 habitants a créé un nouveau débouché commercial pour les agriculteurs grâce à la vente de produits fermiers en bocaux consignés.

Deux webinaires consacrés à la mobilité électrique et aux mobilités durables compléteront le programme. Ces thématiques répondent à des enjeux majeurs pour la Normandie, où les déplacements routiers constituent le deuxième poste d'émission de gaz à effet de serre et où 16% des ménages sont en situation de précarité énergétique pour leurs déplacements quotidiens.

En accompagnant les élus dans le montage de leurs projets et l'accès aux dispositifs de financement, l'Ademe contribue également à accélérer les investissements publics locaux, au bénéfice de la compétitivité économique, de l'innovation et de la résilience des territoires.