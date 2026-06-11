La première édition d'O'lidays, une grande fête de l'eau, se déroulera à Beauvais le samedi 20 juin 2026, au Plan d'eau du Canada. Cet événement gratuit et ouvert à tous promet une journée riche en animations, activités nautiques et sensibilisation à l'environnement. Les festivités commenceront à 14h et se poursuivront jusqu'à 22h, offrant un programme varié adapté à tous les âges.

Les visiteurs pourront profiter de spectacles tout au long de la journée, y compris un spectacle burlesque intitulé « Surcouf » à 16h et un concert du groupe Soul Touch à 18h. Un bal guinguette animera la soirée de 19h à 22h. En parallèle, des conférences portant sur des thèmes liés à l'eau seront animées par Lilaea, abordant des sujets pertinents tels que les nouvelles réglementations sur l'eau potable.

Les familles ne seront pas en reste grâce à un village d'activités comprenant un marché de producteurs locaux, des initiations aux sports nautiques avec les clubs de plongée, de voile et de pêche de Beauvais, ainsi que des animations pour enfants proposées par la Ludo Planète. Des stands d'information sur le cycle de l'eau et des conseils pour une consommation responsable seront également présents.

Cette initiative, organisée par la Communauté d'agglomération du Beauvaisis, vise à sensibiliser le public à l'importance de la gestion de l'eau tout en offrant une journée festive et conviviale.