La mer à l'honneur à Boulogne-sur-Mer, du 16 au 19 juillet

Événement phare de Boulogne-sur-Mer, «La Côte d’Opale Fête la Mer» célèbre l’univers maritime au cœur du premier port de pêche français et du principal centre européen de transformation des produits de la mer.

Pendant quatre jours, petits et grands pourront profiter d’un large programme d’animations : visites de navires, mini-croisières en mer, concerts, démonstrations de savoir-faire maritimes, ateliers pour enfants au village des moussaillons, expositions, spectacles de chants marins et rencontres avec les professionnels du monde de la pêche. Au total, 145 exposants, 20 groupes musicaux, 34 commerçants et 48 associations de valorisation du patrimoine maritime sont attendus.

De nombreuses activités vous attendent, notamment la visite de la criée, lieu emblématique de Capécure, qui ouvrira exceptionnellement ses portes pour vous faire découvrir une simulation de vente. Tout au long de l’événement, ce sera également l’occasion de rencontrer les chefs de différentes associations culinaires. Sans oublier le concours de filetage de sardines, organisé le 18 juillet ! Gratuite et ouverte à tous, «La Côte d’Opale fête la mer» est l’occasion idéale de découvrir les traditions maritimes boulonnaises dans une ambiance festive et conviviale. Programme complet disponible ici.

Nina Gérils