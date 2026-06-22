Buzzattack, nouveau terrain de jeu lillois

Imaginée par la société espagnole Bombastik! et co-produite par Fever, plateforme technologique de référence pour la découverte de culture et de divertissement, cette nouvelle expérience ludique s’installe pour la première fois en France, à Lille.

Installés derrière leurs pupitres, les participants plongent dans un décor fidèle aux plateaux de jeux télévisés, pensé pour recréer les conditions d’un véritable studio. Les différentes équipes s’affrontent à travers une série de quiz et de défis mêlant culture pop, sport, musique et actualité. Fidèle à son ancrage local, Fever enrichit l’expérience avec des questions dédiées à la culture du Nord. Chaque session, d’une durée d’environ 60 minutes, accueille de 4 à 12 participants par salle, répartis en six équipes au maximum. Grâce à ses trois espaces de jeu, Buzzattack permet à plusieurs groupes de s’affronter simultanément, dans une ambiance conviviale.

Idéal pour les team buildings

Que ce soit pour un anniversaire, une sortie entre amis, en famille ou entre collègues, Buzzattack se prête à toutes les occasions. Pensé également pour les entreprises de la métropole lilloise, le format propose une alternative aux team buildings traditionnels. Ici, les participants se prennent rapidement au jeu, les échanges se créent spontanément et l’esprit d’équipe s’installe naturellement, porté par une forte dynamique du groupe. Les billets sont d'ores et déjà disponibles sur https://lille.buzzattack.games/.