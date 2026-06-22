L’Union des agences de voyages et des bus touristiques de Santorin, une des îles les plus prisées et visitées de Grèce, a appelé à un arrêt de travail lundi entraînant des perturbations importantes pour les croisiéristes.

"Nous sommes appelés à gérer chaque jour des milliers de visiteurs sans disposer des infrastructures minimales requises", dénonce, dans un communiqué, le syndicat de l'île des Cyclades qui a accueilli 3,4 millions de touristes en 2024 pour une population de 15.500 personnes.

Les professionnels du secteur protestent en particulier contre une mesure adoptée en mars dernier par l'Autorité portuaire de l'île selon laquelle 70% des passagers des navires de croisière doivent débarquer à Ormos Fira, le vieux port situé au pied de la principale ville de l'île, et les 30% restants au port d’Athinios où accostent les ferries.

Les passagers arrivant à Ormos Fira peuvent grimper jusqu'à la caldéra via le téléphérique ou par des escaliers et se passer ainsi de bus.

Mais le syndicat dénonce également "le manque de mise en place de créneaux horaires pour le débarquement" des navires, "un manque de places de stationnement" en particulier à Fira et "de planification générale".

"Ces problèmes engendrent des embouteillages quotidiens, des difficultés d’accueil des visiteurs et nuisent à l’image de l’île", déplore-t-il.

La municipalité de Santorin juge de son côté "incompréhensible" cette décision de faire grève en "pleine saison touristique".

"Ces mobilisations (...) créent des problèmes pour les entreprises, les visiteurs, les travailleurs et les habitants de l’île", se désole la mairie dans un communiqué.

À l’annonce de cette grève, les bateaux de croisières Sinfonia, avec 2.126 passagers, et Norwegian Pearl, avec 2.504 passagers, ont annulé leur escale à Santorin programmée lundi tandis que le Celebrity Ascent, avec 3.200 passagers, a reporté son escale à mardi.

Selon l'Autorité portuaire de Santorin, contactée par l'AFP, deux autres bateaux de croisières ont cependant décidé de maintenir leur escale de lundi.

Santorin, perchée sur un volcan et célèbre dans le monde entier pour ses couchers de soleil, frise la saturation par endroits.

Embouteillages, manque d'eau en haute saison, difficulté dans la gestion des déchets et même éboulement sur la caldeira, encombrée de constructions, ont poussé les autorités à agir.

Un plafond de 8.000 passagers de navires de croisière par jour y a été instauré.

Le gouvernement grec a également introduit l'année dernière une taxe de 20 euros par passager pour les paquebots de croisière accostant à Santorin.