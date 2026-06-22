Durant les épisodes caniculaires, la Ville de Beauvais a décidé d'accueil maintenu avec des possibilités d'adaptation pour les familles. Lundi 22 et mardi 23 juin, l'accueil des élèves sera assuré normalement dans l'ensemble des écoles beauvaisiennes durant la matinée. Afin de tenir compte des conditions météorologiques annoncées, les services de l’Education Nationale proposent que les familles qui le souhaitent puissent récupérer leur enfant à des horaires précis, 11h3 et 13h30.



Afin d'accompagner au mieux les équipes éducatives et de limiter l'impact des fortes températures dans les écoles, la Ville de Beauvais a engagé plusieurs actions : adaptation des horaires de travail du personnel municipal afin de permettre l'aération des bâtiments scolaires avant 7 heures ainsi que la livraison de 250 ventilateurs et de 500 sprays-brumisateurs dans les écoles. Il y a aussi la mise à disposition de salles des accueils de loisirs pour les enseignants lorsque cela est nécessaire et une réorganisation de la production des repas au sein de l'Unité de Production Culinaire (UPC) les lundi 22 et mardi 23 juin est prévue.



Par ailleurs, si le maintien des accueils périscolaires et de la restauration aux horaires habituels, la Ville a décidé de suspendre exceptionnellement la facturation des services de restauration et des accueils périscolaires les 22 et 23 juin 2026 pour les familles qui choisiront de ne pas y inscrire leur enfant.



