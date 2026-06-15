L’espace Aquasport propose une offre étoffée destinée aux nageurs comme aux familles. Depuis le 1er juin, l’ensemble des équipements est accessible en «mode été». L’établissement enregistre une fréquentation en hausse de 8,27% par rapport à l’année dernière, signe d’un intérêt croissant du public.

Tout au long de la saison estivale, un large panel d’activités aquatiques est proposé, incluant les classiques l’aquagym et l’aquabike. Des disciplines plus innovantes viennent compléter l’offre, telles que l’aquajogging, l’aquafight ou l’aquatraining. Plusieurs cours de fitness sont également programmés, parmi lesquels le HIIT, le stretching ou encore la body barre.

Le Spa Thermal, organisé autour de la piscine ronde emblématique, s’étend sur près de 5 000 m² dédiés au bien-être et au wellness. Il propose également un institut et tout nouveau parcours client récemment repensé afin d’optimiser l’expérience des usagers. Cette offre contribue à une fréquentation en progression de 14% par rapport à 2025.

Des rendez-vous réguliers viennent compléter la programmation annuelle, notamment les «Brunch & Spa», organisés un dimanche par mois avec brunch suivi de deux heures d’accès à l’espace bien-être, ainsi que les «Apéro Spa», proposés chaque dernier vendredi du mois avec animations thématiques et dégustations.

Une nouveauté est également introduite avec la mini-cure santé de six jours en phlébologie, conçue pour stimuler la circulation sanguine et améliorer le retour veineux. Le programme comprend chaque jour quatre soins thermaux, parmi lesquels bains en piscine ou en baignoire, douches, couloirs de marche et applications de compresses thermales froides.