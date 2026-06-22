Le Groupe Doublet, institution de la communication visuelle et de l’événementiel depuis 1832 installée à Avelin, annonce intégrer au sein de son organisation le groupe Idéactif. La société parisienne Idéactif devient la dixième société du groupe des Hauts-de-France. Elle va apporter une expertise de l’expérientiel et de l’activation de marque : concevoir et déployer la rencontre entre les marques et leurs publics.

Avec cette intégration, le Groupe Doublet amène en son sein l’ensemble de la chaîne de valeur, qui part du planning stratégique à la création pour déployer des activations de marque à 360°, intégrant sourcing de matériaux, production et déploiement logistique.

L'objectif de Gaëlle Doublet-Colaert, présidente du Directoire du Groupe Doublet, est de devenir le leader de la communication sur site en Europe. «Le drapeau est le plus vieux média du monde. Depuis près de deux siècles, nous portons haut les couleurs de ceux qui rassemblent. Avec ideactif, référence française de l’évènementiel grand public, nous passons à un Groupe qui porte ces couleurs jusque dans l’expérience vécue par le public», explique-t-elle.

«En intégrant le Groupe Doublet, nous changeons de dimension : nous accédons à des moyens industriels et à une présence européenne inédits pour notre métier. Ideactif reste l’agence du réel, celle qui scénarise la rencontre et transforme l’opinion, mais elle est désormais adossée à une chaîne complète, de l’idéation au déploiement. C’est une proposition unique sur le marché», précise Arnaud Peyroles, Fondateur et président du Groupe Ideactif.