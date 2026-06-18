Dijon : Le Brunch des Halles fait son retour pour animer l’été





Chaque dimanche de l'été, du 21 juin au 20 septembre, la Ville de Dijon organise la 11ᵉ édition du Brunch des Halles. Les Halles centrales accueillent des brunchs thématiques réunissant restaurateurs, traiteurs, producteurs et artisans locaux autour de la gastronomie, de la musique, d'animations et de découvertes artisanales. L'événement permet de découvrir des recettes sucrées et salées spécialement imaginées pour l'occasion dans une ambiance conviviale.

La programmation comprend notamment des marchés de créateurs, des ateliers créatifs, des animations musicales, des démonstrations de magie, des expositions et diverses activités destinées au grand public. Chaque dimanche est consacré à une thématique spécifique, comme le brunch zéro déchet, le brunch des artisanes, le brunch des créateurs ou encore le brunch green.

Devenu un rendez-vous incontournable de l'été dijonnais, le Brunch des Halles met à l'honneur les savoir-faire gastronomiques et artisanaux du territoire tout en proposant des animations destinées à tous les publics.