Du 15 au 19 juin 2026, la Région Bourgogne-Franche-Comté est présente au Parc des expositions Paris Nord-Villepinte dans le cadre d’Eurosatory, rendez-vous international dédié aux technologies de défense terrestre, aéroterrestre et de sécurité. Un pavillon collectif, organisé avec la Chambre de commerce et d’industrie régionale, rassemble treize entreprises du territoire.

Cette présence s’inscrit dans une stratégie de soutien à l’internationalisation des entreprises et de valorisation des savoir-faire industriels régionaux. Dans un contexte géopolitique tendu, la Région met en avant ses compétences technologiques et ses pôles de compétitivité afin de renforcer sa place dans la base industrielle et technologique de défense. Le dispositif régional d’actions internationales, doté d’un budget annuel d’environ 900 000 euros, accompagne près de 500 entreprises dans leurs démarches d’export et de prospection.

Des entreprises régionales tournées vers l’innovation

Parmi les acteurs présents figurent deux entreprises de Saône-et-Loire : Ekoscan, basée à Saint-Rémy, experte en contrôle non destructif par ultrasons et courants de Foucault, ainsi que Tôlerie Jannin-Carnet, installée à Fragnes-La Loyère, active dans la tôlerie fine de précision. Leur présence illustre la diversité des compétences industrielles régionales et leur adaptation aux besoins des filières de défense et de sécurité.

L’objectif affiché est de favoriser l’accès à de nouveaux marchés et de renforcer les liens avec les grands donneurs d’ordre du secteur. Le salon constitue un levier stratégique pour accélérer la diversification de secteurs industriels en mutation, notamment l’automobile, vers des activités à plus forte valeur technologique.