Canicule : des restrictions d’eau instaurées en Saône-et-Loire

Alors que la France connaît un épisode de chaleur précoce et intense, la Saône-et-Loire fait partie des territoires confrontés à un risque accru de tension sur les ressources en eau. Les températures, proches des 40 °C dans certaines zones du département, s’accompagnent d’une diminution des débits observés dans plusieurs cours d’eau. Dans ce contexte, la préfecture a décidé de renforcer les mesures de surveillance déjà en vigueur depuis le printemps. Un nouvel arrêté place les secteurs hydrographiques d’Arroux-Morvan, d’Arconce et Sornin ainsi que de la Grosne en situation d’alerte. Les autres bassins du département demeurent, pour leur part, sous vigilance. Les autorités justifient cette décision par la nécessité de préserver les réserves disponibles et d’anticiper les effets d’un éventuel épisode de sécheresse.



Usages encadrés

Les nouvelles dispositions limitent plusieurs usages de l’eau dans les zones concernées. L’arrosage des espaces verts est interdit, tandis que celui des jardins et des pelouses est soumis à des plages horaires restreintes. L’irrigation agricole est également encadrée, à l’exception de certains systèmes économes en eau. Les particuliers ne peuvent plus remplir leurs piscines privées, sauf dans des cas spécifiques prévus par la réglementation. Le lavage des véhicules est, lui aussi, limité aux installations professionnelles équipées de dispositifs permettant de réduire la consommation d’eau. Les activités économiques sont invitées à adapter leurs pratiques afin de diminuer leurs prélèvements. À travers ces mesures, les autorités locales entendent favoriser une utilisation plus raisonnée de la ressource, dans un contexte marqué par la multiplication des épisodes de chaleur et la pression croissante exercée sur les réserves hydriques.