Une première dans l’Hexagone ! Du 29 juin au 1er juillet, l’École des Mines de Nancy accueille la première Summer School.

Pendant quatre jours, étudiants en master et doctorants, chercheurs, universitaires et experts internationaux participeront à des conférences, ateliers consacrés aux dimensions scientifiques, technologiques, juridiques et sociétales sur le cybercrime contemporain.

«Avec l’essor de l’intelligence artificielle, la cybercriminalité change peu à peu de dimension. Nous assistons à l’émergence de nouvelles formes d’attaques, plus sophistiquées, plus rapides et plus difficiles à anticiper. Face à cette évolution, il ne suffit plus d’aborder le sujet sous le seul angle technique de la cybersécurité», assure Jean-Yves Marion, expert Unys et enseignant-chercheur en informatique à l’Université de Lorraine.

Objectif affiché de cette Summer School : faire de la France et de la Lorraine, un acteur de référence en matière de cybercriminologie, «en contribuant durablement au développement de cette expertise dans le paysage académique national».