Feux de forêt : la Saône-et-Loire abaisse son niveau de vigilance

Le risque de feux de forêt diminue en Saône-et-Loire. À compter de ce vendredi 21 août à 6 heures, le préfet abaisse le niveau de vigilance de «sévère» à «modéré». Cette évolution entraîne la levée des restrictions spécifiques au niveau sévère, notamment pour certains travaux agricoles et forestiers.



Plusieurs règles restent néanmoins en vigueur dans le département. Toute l’année, le brûlage des déchets verts est interdit. Du 1er juin au 31 octobre, la réglementation prévoit aussi l’interdiction de porter ou d’allumer un feu à moins de 200 mètres des bois et forêts. Le brûlage des résidus de culture reste également interdit.

La sécheresse impose la prudence

Les mesures décidées localement par les maires continuent de s’appliquer dans les communes concernées. La préfecture appelle par ailleurs les habitants à maintenir des comportements prudents, malgré l’amélioration de la situation.



Le contexte de sécheresse reste préoccupant et un départ de feu demeure possible. Une attention particulière est demandée lors des travaux pouvant provoquer des étincelles, de l’utilisation d’outils thermiques en extérieur et de tout usage du feu à l’air libre. La préfecture indique qu’elle continuera à surveiller les conditions météorologiques et pourra ajuster les mesures si nécessaire.