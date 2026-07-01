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Canicule : les 30 ans du Musée du Touage reportés en septembre

Initialement prévues les 27 et 28 juin, les célébrations des 30 ans du Musée du Touage sont reportées aux 19 et 20 septembre. La Communauté de communes du Pays du Vermandois a pris cette décision en raison des fortes chaleurs annoncées. Les animations seront désormais intégrées au programme des Journées européennes du patrimoine.

© Musée du Touage.

© Musée du Touage.

Par LGFR
La Gazette Picardie
Publié le 1 juillet 2026 - Mis à jour le 1 juillet 2026

Face à un épisode de chaleur extrême, l'Office de tourisme de la Communauté de communes du Pays du Vermandois a choisi de reporter les festivités prévues pour célébrer les 30 ans du Musée du Touage. Les animations se dérouleront finalement les 19 et 20 septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Ce changement de calendrier vise à garantir la sécurité des visiteurs, des bénévoles et des exposants, tout en préservant l'attractivité de cet événement consacré au patrimoine fluvial du territoire.

La canicule bouleverse l'organisation des événements touristiques

À l'échelle nationale, les épisodes de chaleur de plus en plus fréquents conduisent les collectivités et les organisateurs à adapter la programmation des manifestations culturelles et touristiques. Reports, aménagement des horaires ou renforcement des dispositifs de prévention deviennent des leviers pour protéger le public sans compromettre l'activité touristique. Ces ajustements témoignent de l'impact croissant du changement climatique sur l'organisation des événements et sur la gestion économique des équipements culturels, contraints d'intégrer davantage les risques climatiques dans leur planification.