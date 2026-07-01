Canicule : les 30 ans du Musée du Touage reportés en septembre

Face à un épisode de chaleur extrême, l'Office de tourisme de la Communauté de communes du Pays du Vermandois a choisi de reporter les festivités prévues pour célébrer les 30 ans du Musée du Touage. Les animations se dérouleront finalement les 19 et 20 septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Ce changement de calendrier vise à garantir la sécurité des visiteurs, des bénévoles et des exposants, tout en préservant l'attractivité de cet événement consacré au patrimoine fluvial du territoire.

La canicule bouleverse l'organisation des événements touristiques

À l'échelle nationale, les épisodes de chaleur de plus en plus fréquents conduisent les collectivités et les organisateurs à adapter la programmation des manifestations culturelles et touristiques. Reports, aménagement des horaires ou renforcement des dispositifs de prévention deviennent des leviers pour protéger le public sans compromettre l'activité touristique. Ces ajustements témoignent de l'impact croissant du changement climatique sur l'organisation des événements et sur la gestion économique des équipements culturels, contraints d'intégrer davantage les risques climatiques dans leur planification.