Une nouvelle page se tourne pour l'office de tourisme de Chantilly. Pour le mandat 2026-2029, l'équipe de l'office du tourisme de Chantilly se renouvelle. Après l'élection du nouveau conseil d'administration mi-juin, le bureau a été élu le 25 juin, élisant lui-même le nouveau président, Alexis de Kermel. «Pendant ce mandat, mon ambition est d’amplifier le mouvement lancé depuis 2020 sur la destination, en poursuivant la structuration de l’office du tourisme et en le mettant au service de tous les acteurs du territoire. Les sujets de mobilité et d’attractivité auprès des publics cibles des Haust de France et du nord de l’Europe m’intéressent particulièrement», exprime-t-il



Le nouveau président de l'office de tourisme de Chantilly, Alexis de Kermel, a été chargé des événements commerciaux puis du mécénat au château de Chantilly de 2004 à 2012, avant de rejoindre le château de Fontainebleau, où il a occupé le poste de directeur du développement et de la communication. En octobre 2020, il est nommé administrateur général du domaine de Chaalis par Xavier Darcos, chancelier de l’Institut de France, avec pour mission la mise en œuvre d’un vaste programme de travaux et de développement.