Château Beauregard renforce l'offre cyclotouristique en Meuse

À Pouilly-sur-Meuse, le Château Beauregard complète désormais l'offre d'accueil proposée aux voyageurs empruntant La Meuse à Vélo-EuroVelo 19, un itinéraire européen qui relie les Pays-Bas à la France en longeant la vallée de la Meuse. Situé au nord du département, à proximité des Ardennes et de la frontière belge, l'établissement mise sur un positionnement tourné vers le tourisme de nature et les séjours de courte durée.

Labellisé Accueil Vélo et Qualité Meuse, le domaine répond aux attentes spécifiques des cyclotouristes grâce à des services adaptés. Il dispose de deux chambres doubles, d'une chambre familiale pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes, d'un verger de sept hectares accessible toute l'année ainsi que d'une piscine extérieure. L'ensemble s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la capacité d'hébergement sur un axe touristique dont la fréquentation progresse régulièrement.

Le cyclotourisme, un marché en forte croissance pour les territoires

À l'échelle nationale, le tourisme à vélo s'impose comme un moteur de développement économique pour les territoires ruraux et les destinations traversées par les grands itinéraires cyclables. Les collectivités investissent dans les infrastructures, la signalétique et les services afin de capter une clientèle à fort pouvoir de consommation, dont les dépenses bénéficient directement aux hébergeurs, restaurateurs, commerces et producteurs locaux.

La création d'hébergements labellisés le long des véloroutes constitue un levier majeur pour structurer cette filière. En favorisant les haltes et l'allongement des séjours, ces établissements augmentent les retombées économiques locales tout en renforçant l'attractivité résidentielle et touristique des territoires.