La nouvelle édition du CAP 26 s’est déroulée dans un contexte de forte mobilisation du tissu entrepreneurial local. Plus de 800 participants ont été recensés et plus de 150 stands ont été installés dans les allées du Parc des Expositions. L’événement a réuni des entreprises de tailles et de secteurs variés, allant des indépendants aux PME structurées. L’objectif affiché était de favoriser les échanges professionnels et de créer de nouvelles opportunités commerciales. Les organisateurs ont constaté une affluence soutenue tout au long de la journée, traduisant l’intérêt des entreprises pour ce type de rencontre.

Échanges professionnels et dynamique collective

Au cours de la journée, les participants ont pu assister à plusieurs ateliers, une table ronde consacrée aux enjeux de l’industrie, ainsi qu’à des présentations de nouveaux procédés. Des espaces de dégustation et de rencontres informelles ont également été proposés afin de faciliter les contacts. L’événement a permis de rompre l’isolement souvent observé chez les dirigeants de petites structures, en offrant un cadre propice au partage d’expériences et de perspectives économiques. Les chefs d’entreprise ont ainsi échangé sur leurs réalités respectives, entre incertitudes et perspectives de développement, dans un contexte économique jugé contrasté.