Destinée aux managers, aux responsables des ressources humaines et aux dirigeants, cette formation vise à leur donner des outils pour mieux comprendre les attentes de leurs équipes et adapter leurs pratiques au quotidien.

Deux jours pour favoriser la coopération entre les générations

Comment faciliter les échanges entre des salariés qui n’ont pas le même parcours ? Comment transmettre les compétences et encourager le travail collectif ? Ces questions sont au cœur de cette formation de deux jours. Les participants pourront découvrir des méthodes pour améliorer la coopération entre les générations, favoriser le partage des savoir-faire et renforcer l’engagement des équipes.

Avec cette nouvelle proposition, CCI Campus Moselle poursuit son activité de formation auprès des professionnels. Le service de la Chambre de commerce, d’industrie et de services Moselle Métropole Metz propose des parcours destinés à répondre aux besoins des entreprises et à accompagner l’évolution des compétences. Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements sur cette formation auprès de CCI Campus Moselle, par courriel à l’adresse suivante : formationcontinue@moselle.cci.fr.



