Ce hub moderne et durable situé à un emplacement stratégique à côté du terminal, à proximité du tunnel sous la Manche et du port de Calais, combine embranchement ferroviaire, accès portuaire et routier pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement des entreprises de la région et de toute l'Europe.

Un carrefour multimodal stratégique pour sécuriser les flux européens

Idéalement positionné sur le boulevard Henri Ravisse, le parc tire profit d'une connectivité exceptionnelle. Flanqué du terminal intermodal CargoBeamer, le site permet un transfert direct des marchandises de l’entrepôt vers le rail, connectant sans rupture de charge le nord de l’Europe à la frontière espagnole. Cette infrastructure rail-route évite les congestions urbaines locales tout en s'appuyant sur la proximité immédiate du Tunnel sous la Manche et du Port de Calais. Une aubaine pour les entreprises qui cherchent à flexibiliser leurs acheminements maritimes, routiers ou ferroviaires en fonction des aléas du marché transmanche.

Des entrepôts sur mesure et durables pour l'industrie de pointe

Pour répondre aux exigences environnementales et opérationnelles actuelles, le parc propose des cellules modulables à partir de 5 848 m² affichant une hauteur libre de 12,20 mètres. Visant la certification environnementale exigeante BREEAM Excellent, ces bâtiments durables sont configurés pour regrouper des activités complexes. De la logistique douanière au e-commerce, en passant par le stockage sous température contrôlée ou l'assemblage industriel, le site fait office de base avancée pour l'exportation et la gestion des retours.

Avec cette implantation de premier ordre, MG Park Calais ne se contente pas de stocker des marchandises : le site s'impose comme le maillon fort de la résilience économique régionale face aux nouveaux défis logistiques européens.























