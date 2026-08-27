La rentrée des associations se tiendra samedi 5 septembre, de 9h à 14h, à l’Espace La Verchère, à Charnay-lès-Mâcon. La Ville réunira près de 32 structures locales pour permettre aux habitants de découvrir les activités proposées et de préparer leur année. Sport, culture, musique, loisirs, patrimoine ou solidarité seront représentés. La matinée pourra aussi être l’occasion de trouver une nouvelle activité ou de s’informer sur les possibilités de bénévolat.



Les visiteurs pourront notamment rencontrer des clubs de basket, de judo, de tennis, de cyclisme, de randonnée ou de danse. Plusieurs associations consacrées à la musique, au patrimoine, à la jeunesse ou encore à la solidarité seront également présentes. Le rendez-vous doit ainsi donner un aperçu de la diversité du tissu associatif local et s’adresser à différents publics.

Cinq animations au programme

Des démonstrations compléteront les stands durant la matinée. Cinq rendez-vous sont prévus sur scène. À 9h30, Aujourd’hui Comme Autrefois proposera une séquence consacrée à la musique et aux instruments anciens. Charnay Loisirs prendra le relais à 10h avec une démonstration. À 11h, le Chœur Feel Good présentera son travail vocal.



La programmation se poursuivra à 11h30 avec Country Old Dance, autour de la danse, puis à midi avec Tout Temps Mouvements. Ces animations permettront au public de voir plusieurs disciplines en pratique et de découvrir autrement les associations participantes. L’événement est ouvert aux habitants souhaitant s’informer sur les activités disponibles à Charnay-lès-Mâcon pour la nouvelle saison.