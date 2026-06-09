Châteauneuf dévoile sa saison culturelle estivale 2026

Présentée le 6 juin à Châteauneuf par Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne Franche-Comté, la saison culturelle estivale 2026 du château s'inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine et de transmission historique. Le site proposera un programme composé de visites thématiques, d'ateliers pédagogiques et d'expositions temporaires. Plusieurs animations mettront notamment en lumière les coulisses de la récente restauration architecturale du château.

Des rendez-vous tout au long de l'année

Le mois de juin sera marqué par des cycles de conférences et des rencontres scientifiques gratuites consacrées à l'archéologie et à l'art des jardins. Ces rendez-vous viendront compléter l'offre culturelle proposée aux visiteurs.

Durant l'été, le château accueillera chaque semaine différentes manifestations artistiques. Représentations théâtrales, démonstrations d'artisanat d'art et visites nocturnes rythmeront la période estivale. À l'automne, la programmation se poursuivra avec des projections cinématographiques ainsi que des activités ludiques destinées à prolonger les animations de la saison.

Le Château poursuit sa valorisation cultuelle et touristique

Cette saison 2026 réaffirme la vocation du château à s'imposer comme un haut lieu de médiation culturelle et un acteur touristique majeur du territoire. Propriétaire du site depuis le 1er janvier 2008, la Région assure sa gestion, sa conservation et sa maintenance. Elle veille également à sa valorisation, à sa promotion ainsi qu'à son développement touristique et culturel.

«Le château de Châteauneuf fait incontestablement partie des fiertés régionales. C’est un trésor d'histoire qui incarne magnifiquement l'identité de notre territoire. A travers cette ambitieuse saison 2026, nôtre Région est heureuse de contribuer directement au rayonnement de ce site d'exception. En faisant de ce monument un lieu de culture vivant, accessible et dynamique, nous réaffirmons notre volonté de porter haut nos richesses historiques et de valoriser l'excellence régionale bien au -delà de nos frontières », souligne Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne Franche-Comté.



