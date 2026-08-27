Les tubes comme "Jolene" et "9 to 5" survivront à Dolly Parton, décédée à 80 ans mardi, et la voix de la légende américaine de la musique country pourrait bien résonner encore dans de nouvelles mélodies à l'avenir, à en croire ses propres déclarations.

Au moins un morceau est enregistré et prêt, à condition de patienter jusqu'en 2045.

Dolly Parton a expliqué en 2022 dans plusieurs interviews avoir enfoui à "Dollywood", son parc d'attractions dans son Tennessee natal, une chanson secrète, intitulée "My place in history", dans une capsule destinée à n'être rouverte que pour le centième anniversaire de sa naissance, fin 2045 ou en 2046.

"On fait beaucoup de choses à +Dollywood+, racontait-elle alors dans le "Tonight Show" de Jimmy Fallon. On m'a demandé si je voulais écrire une chanson que personne n'entendrait jamais. J'ai écrit une chanson et je l'ai mise dans une boîte, en disant ce que nous faisions avec la musique à cette époque, j'ai laissé toutes les instructions, voilà comment vous pouvez l'écouter..."

"Je ne sais pas ce qu'ils en feront, mais j'ai eu des regrets, parce que c'était vraiment une bonne chanson ! Je n'arrête pas de leur demander de me laisser la déterrer et d'y mettre quelque chose d'autre qui ne soit pas aussi bon", plaisantait-elle.

"Je me dis que ça va probablement se désintégrer et que personne ne l'entendra jamais, c'est ce qui m'embête, si ça pourrit là-dedans avant qu'on l'ouvre", s'inquiétait-elle dans une émission de la chanteuse Kelly Clarkson.

Centaines, milliers de chansons

Au-delà de ce titre, Dolly Parton déclarait en 2019 avoir écrit "des centaines, même des milliers de chansons", dont beaucoup n'ont pas été enregistrées, dans le podcast "Dolly Parton's America" qui lui était consacré.

"Il y a assez de matériel pour continuer indéfiniment avec ma musique. Pour faire des compilations, mais aussi des choses nouvelles, originales", poursuivait-elle.

"Et j'essaie justement de préparer des chansons dans ce but précis: avoir une piste rythmique et une piste vocale, avec lesquelles n'importe quel arrangement peut être fait", évoquait l'icône de la country, sans détailler précisément comment.

"Comme ça, ça pourra durer éternellement, rêvait-elle. Je fais partie de ces gens qui aiment prévoir."

Reste la question de la gestion des droits de sa musique, mais la perspective réjouissante de nouveaux airs de Dolly Parton, au moins, s'entrouvre.

Avec ce type d'enregistrement, Dolly Parton peut "faire passer ses intentions, en termes de tempo, de ton et de structure", permettant à des musiciens de synchroniser leur contribution dans un second temps, explique à l'AFP Tina Tallon, professeur d'intelligence artificielle et de composition musicale à l'université d'Ohio State (nord).

"Elle a sans doute trouvé un moyen de préserver sa vision artistique tout en invitant les gens à continuer de faire partie de son héritage, analyse-t-elle. Un de ses talents, c'était de savoir créer une communauté et encourager les collaborations. C'est une autre manière de continuer à nous offrir ces cadeaux, même après son décès."

La mélodie secrète, elle, n'est qu'à exhumer.

"Si certains d'entre vous sont dans le coin quand on ouvrira cette boîte, avait-elle lancé au public du talk-show de Jimmy Fallon en 2022, j'espère que ma chanson vous plaira."