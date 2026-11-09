L'Agglomération de la Région de Compiègne (ARC) a souhaité faire le bilan économique de son infrastructure culturel Le Tigre, la plus grande salle de spectacles de l'Oise (2 300 m²), basée à Margny-lès-Compiègne. Alors qu'à l'époque ce n'était qu'un hangar, le projet d'une salle culturelle «n'as pas été un pari facile, difficile à faire convaincre», explique Bernard Hellal, président du Tigre et maire de Margny-lès-Compièngne.



En place depuis 2012, Le Tigre rayonne aujourd'hui au de-là du territoire et accueille chaque année 125 000 visiteurs et professionnels par an. Pour déterminer l'impact pour le territoire, l'étude de Protourisme, agence parisienne, a interrogé un panel de 1 500 participants sur place sur diverses programmations représentatives. «Nous avons décidé de faire une étude indépendante précise pour montrer concrètement l'intérêt et l'impact économique de cette salle culturelle, exprime Philippe Marini, président de l'ARC, qui a participé au lancement du projet. Mais aussi pour montrer l'impact de nos investissements et le choix de continuer à soutenir cette infrastructure».

17 millions d'euros de retombées économiques en 15 ans

De cette étude, il en ressort que Le Tigre est une structure réellement impactante pour le territoire car cette salle attire de très nombreux visiteurs vivant hors agglomération et propose dans le même temps une offre culturelle aux habitants. Avec une trentaine d'événements régionaux, une quinzaine nationaux, et un événement international en deux temps (Fous d'Histoire et Marché de l'Histoire), le Tigre génère 1,3 million d'euros de dépenses en faveur des entreprises locales par an : environ 150 000 euros pour les achats auprès de fournisseurs locaux et environ 1,1 million d'euro de dépenses locales des visiteurs vivant hors de l'agglomération, des exposants et des professionnels. Au total, Le Tigre a donc injecté 17 millions d'euros dans l'économie locale en 15 ans. «Cette étude montre que c'est un outil indispensable qui complète le paysage culturel, exprime Bernard Hellal. C'est une structure appréciée et attractive». Le retour sur investissement du Tigre est également positif : avec un investissement de 8,7 millions d'euros en 15 ans par l'ARC et 17 millions d'euros retombées économiques, le Tigre possède un solde positif pour le territoire de près de neuf millions d'euros sur 15 ans, ce qui veut dire que un euro investi a généré 1,90 euros de consommation.



Si économiquement Le Tigre possède un impact, il en a tout autant pour la culture. Sa note de satisfaction s'élève à 8,5/10 de par son accessibilité, la qualité de sa programmation et de ses équipements. Finalement, «Le Tigre fonctionne comme une destination en soi reposant sur la combinaison entre la programmation et les équipements», précise l'étude. L'ARC a d'ailleurs annoncé l’extension du Tigre, avec un bâtiment annexe de 2 000 m² qui sera opérationnel en 2029.





