Le cabaret occupe une place particulière dans histoire culturelle française. Cet art du spectacle vivant existe depuis 160 ans et s'est réinventé au fil du temps. «S’y rencontrent la musique, la danse, le théâtre, les arts visuels, les métiers d’art et du costume, dans une proximité avec le public qui constitue l’une de ses signatures. Cette histoire est profondément française, mais elle n’est certainement pas figée. Le cabaret n’a cessé de se transformer, d’inventer de nouvelles formes, de nouveaux personnages et de nouveaux imaginaires», définit par ailleurs Catherine Pégard, ministre de la Culture.

La Saison du Cabaret s'inscrit dans une démarche de préservation de cet art. Présenté le 21 janvier 2025, le Plan Cabaret, premier engagement du ministère de la Culture pour ce secteur, vise à soutenir les artistes et les lieux de cabaret et à valoriser les enjeux de création tout comme ceux du patrimoine.

Le cabaret au Théâtre du Beauvaisis

Ouvert à tous les arts avec l'ambition de proposer une programmation culturelle riche, Le Théâtre du Beauvaisis - Scène nationale s'associe La Saison Cabaret en accueillant le spectacle L’Echappée des Grandes Folies. Ce cabaret est né dans une salle municipale dans un village à 1h de Mâcon. Il s'est développé grâce à l'imaginaire de deux artistes, sous la direction de Maguy Marin. Dans le cadre d'une tournée, «Itinérance en Pays de l’Oise», du 3 au 13 novembre, le théâtre accueillera ce spectacle le 4 et 11 novembre.

Par ailleurs, Le Délégué à la danse et référent Cabaret du ministère de la Culture, Laurent Vinauger, se déplacera à l’occasion de cette première «échappée» et sera présent le 4 novembre durant la représentation à Mouy.

Acteur économique du spectacle vivant

Si sa forme artistique ne cesse de changer et de proposer une expérience culturelle singulière, il n'en reste pas moins un pan économique important dans le spectacle vivant. Avec plus de 255 millions de chiffre d'affaires par an, ce secteur emploie, en France, 5 000 personnes, dont plus de 40% en CDI et 1 600 artistes. En France, 200 cabarets et compagnie de cabarets sont actifs, dont 20 à Paris. Une forme artistique qui attire car, chaque année, 2,7 millions de spectateurs assistent à un cabaret.



