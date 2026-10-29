Le vendredi 30 octobre, le Jardin botanique de Metz accueillera la neuvième édition des «Soupes d’Automne», de 18 h 45 à 22 h. L’occasion de profiter du jardin en soirée, lorsque les allées s’éclairent et que les températures invitent à se retrouver autour d’une soupe chaude. Les visiteurs pourront déguster des soupes de courges autour de braseros, se promener à la lumière des bougies et découvrir «Lumières boréales», une déambulation lumineuse. Une idée de sortie pour prendre le temps de profiter des couleurs et de l’ambiance de saison, à deux pas du centre-ville messin.

À Laquenexy, des activités pour toute la famille

Jusqu’au 1er novembre, les Jardins fruitiers de Laquenexy proposent plusieurs animations autour de l’automne et de son imaginaire. Les familles pourront notamment assister à des spectacles, suivre des visites contées au crépuscule ou participer à des ateliers consacrés aux citrouilles et aux araignées. Une chasse au trésor complète également le programme. De quoi découvrir les jardins tout en partageant un moment ludique avec les enfants, entre histoires mystérieuses et petites découvertes.

Au Fort Gambetta, un parcours pour les amateurs de frissons

Pour celles et ceux qui préfèrent les ambiances plus inquiétantes, direction le Fort Gambetta, à Woippy. Les 30 et 31 octobre, à partir de 19 h, un parcours spécial Halloween permettra aux visiteurs de s’aventurer dans les couloirs du fort. Le décor promet une expérience placée sous le signe du mystère et des frissons, à partager entre amis ou en famille selon les envies. Signalons que l’entrée est gratuite.