L’eau s’impose désormais comme un enjeu de plus en plus important pour les entreprises. Augmentation des coûts, évolution du cadre réglementaire ou encore pression sur la ressource : les acteurs économiques sont amenés à adapter leurs pratiques et à anticiper les évolutions à venir.

Pour accompagner cette démarche, la CCI Aisne, la CCI Oise et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie organisent, le jeudi 25 juin 2026, une matinale d’information dans les locaux de la CCI de Compiègne.

Au programme de la matinale

Cette rencontre a pour objectif de présenter des solutions concrètes permettant aux entreprises de mieux gérer leur consommation d’eau et d’identifier les actions susceptibles de réduire leur facture. La matinée abordera les principales obligations réglementaires liées à la gestion de l’eau. Les entreprises auront l’occasion de découvrir les aides financières disponibles pour soutenir leurs démarches.

Au-delà des présentations, l’événement doit aussi favoriser les échanges entre experts et représentants d’entreprises. Une occasion de partager des retours d’expérience et d’identifier des solutions adaptées aux enjeux actuels de la ressource en eau.

Pour participer, il suffit de remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne via le site internet dédié.







