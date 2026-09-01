Côte d’Ivoire : le prix du cacao reste fixé à 1.200 francs CFA

La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a fixé mardi son prix d’achat à 1.200 francs CFA le kilo (soit 1,82 euros) pour la récolte principale, le même montant qu’annoncé en mars pour la campagne intermédiaire, après des mois de crise de la filière.

Le pays ouest-africain fournit 40% de la production mondiale de cacao qui pèse 17% de son PIB et fait vivre environ 5 millions de personnes. Le prix d’achat y est fixé par l'Etat et une partie des fèves est vendue par anticipation.

"Il a été décidé que le kilogramme de cacao bien fermenté, bien séché, bien trié, soit acheté bord champ au prix de 1.200 francs le kilo", a annoncé mardi le ministre de l'Agriculture, Bruno Koné, lors d'une cérémonie à Abidjan devant des centaines de producteurs.

"La campagne 2026-2027 s’ouvre dans un contexte où le marché international continue d’être caractérisé par une forte volatilité des cours du cacao", a-t-il expliqué.

Après avoir atteint des sommets fin 2024, les cours mondiaux ont commencé à dévisser mi-2025.

Mais la Côte d'Ivoire - qui fixe deux fois le prix dans l'année - avait établi un prix d'achat historique à 2.800 francs CFA le kilo (4,27 euros), en octobre 2025, un montant trop élevé par rapport au marché.

La filière a alors connu un ralentissement des exportations, laissant les fèves s'entasser dans les entrepôts des coopératives.

L’Etat ivoirien s’était engagé à acheter les stocks bloqués au prix de 2.800 francs CFA le kilo, et a assuré début août avoir terminé l’achat de 100.000 tonnes de fèves. Plusieurs organisations syndicales ont toutefois affirmé que le volume concerné était supérieur.

Le gouvernement avait ensuite baissé le prix, en mars, pour la récolte intermédiaire, de 60%, à 1.200 francs.

C’est une "déception", a affirmé mardi Thibeaut Yoro, producteur de cacao, secrétaire général et porte-parole de la centrale syndicale agricole du pays.

"On ne s’attendait pas à ce que le prix reste identique", mais à ce qu’il "soit remonté un peu, soit à 2.000 ou à 1.800" francs, soit 3,04 ou 2,74 euros, a-t-il réagi auprès de l’AFP.

Fin juillet, la tonne de cacao négociée à New York, pour livraison en septembre, évoluait à 5.381 dollars. C'est beaucoup plus qu'en mars, mais cela reste très loin des niveaux de 2024 où elle avait atteint 11.000 dollars.

Mardi, le ministre a également annoncé le prix d’achat du café ivoirien, fixé à "1.300 francs le kilo", soit 1,98 euro.