



Un atelier de création et reprise d’entreprise se tiendra le lundi 19 octobre, de 9h00 à 12h00, à Compiègne. Cet événement, d'une durée de trois heures, est conçu pour aider les participants à comprendre toutes les étapes nécessaires pour réussir leur projet entrepreneurial. Animé par un conseiller spécialisé, l’atelier est gratuit et limité à 15 participants afin de favoriser les échanges et interactions.

Au programme, plusieurs thématiques cruciales seront abordées, telles que les leviers de réussite, l'adéquation entre l'idée et le projet, ainsi que des notions clés sur le business model incluant l'étude de marché et le mix-marketing. De plus, un focus particulier sera mis sur la reprise d'entreprise, en prenant en compte les aspects juridiques et fiscaux. À l'issue de l'atelier, chaque participant aura la possibilité de bénéficier d'un entretien individuel pour évaluer son projet entrepreneurial et établir un plan d'accompagnement personnalisé.