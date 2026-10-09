La cyberattaque qui a visé vendredi la plateforme de vote de la primaire de la gauche sociale-démocrate a considérablement ralenti le scrutin qui ne comptait que 20.000 votants à 19H00 sur 140.000 inscrits, ont annoncé vendredi soir les organisateurs.

Le scrutin, qui se déroule uniquement par vote électronique, doit permettre de désigner celui qui sera le candidat de la gauche sociale-démocrate à la présidentielle, parmi cinq prétendants: l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, le patron du PS Olivier Faure, l'ex-candidate à la présidentielle de 2007 Ségolène Royal et les députés Jérôme Guedj (PS) et Emmanuel Maurel (Gauche républicaine et socialiste).

La plateforme a été ciblée dès l'ouverture du vote à 08H00 par une cyberattaque visant à créer un "afflux massif et fictif de connexions" qui ont entravé "la capacité à voter d'une partie des électeurs", avait indiqué la commission d'organisation de la primaire en fin de matinée.

Conséquence : à 19H00, seuls 20.000 des 140.000 inscrits à ce vote avaient pu s'exprimer, a précisé le président de la commission Patrick Mennucci. Mais "le vote a repris normalement à 18H45", a-t-il précisé, laissant espérer une reprise des votes plus rapide dans les prochaines heures.

Le premier tour doit d'achever samedi à 20H00 et le résultat doit être annoncé dans la foulée.