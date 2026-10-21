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Décryptage

Danone fait de Steenvoorde une référence européenne

Un nouvel avenir se dessine pour le site des Flandres, initialement connu pour la fabrication de produits de la marque Blédina. Avec 70 millions investis par le groupe Danone, l’usine devient la plus grande ligne de nutrition médicale de France et fait de Steenvoorde un lieu à la pointe des enjeux mondiaux de santé.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 octobre 2026 - Mis à jour le 21 octobre 2026
<p>Antoine de Saint-Affrique, investissement de 70 millions d’euros, pour faire de Steenvoorde un site de référence en nutrition médicale. Plusieurs mois de travaux de rénovation et 10 000 heures de formation dispensées aux salariés plus tard, cet objectif ambitieux est devenu une réalité pour les 450 collaborateurs, appelés les «Danoners». «<em>La nutrition médicale fait partie de l’histoire du groupe depuis longtemps. Nous voulons faire de Steenvoorde un pilier de notre ambition en nutrition 10 spécialisée, au service des patients de directeur général de Danone, avait fait le déplacement en .

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