Danone fait de Steenvoorde une référence européenne

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Le Salon de Madame met les femmes à l’honneur au Zénith de Dijon
21/10/2026 LGFR
Dijon (21)
Un nouvel avenir se dessine pour le site des Flandres, initialement connu pour la fabrication de produits de la marque Blédina. Avec 70 millions investis par le groupe Danone, l’usine devient la plus grande ligne de nutrition médicale de France et fait de Steenvoorde un lieu à la pointe des enjeux mondiaux de santé.
À gauche, Antoine de Saint-Affrique, directeur général de Danone. ©D.R.
Emmanuel Varigas, directeur du site de Steenvoorde. ©D.R.
©D.R.
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