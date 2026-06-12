Lancée il y a quelques jours, l’opération « L’Oise, Terre de sports nature » s’inscrit dans un contexte de développement des pratiques sportives en extérieur et de valorisation des espaces naturels. Jusqu’au 5 juillet prochain, le département déploie une série d’animations ouvertes au grand public sur l’ensemble du territoire. Cette initiative s’intègre dans une stratégie plus large de promotion du sport et d’attractivité touristique.

Le lancement de l’événement a eu lieu à Beauvais, avec une traversée de la Trans’Oise par un jeune coureur sur environ 125 kilomètres jusqu’à Noyon.

Une stratégie sportive structurée

L’opération s’inscrit dans une politique départementale plus large, portée par une stratégie sportive sur la période 2024-2028. Celle-ci a été construite en lien avec les acteurs locaux du sport, à partir d’échanges et d’une consultation menée auprès de nombreuses associations et comités sportifs.

Plusieurs priorités ont émergé, comme le développement du sport chez les jeunes, la pratique féminine, le sport santé, l’inclusion ou encore le lien entre sport et emploi. Le département affirme également une volonté forte de renforcer les sports de nature comme levier d’attractivité et de qualité de vie.

Des animations pour tous les publics

Tout au long du mois, de nombreuses activités sont programmées : joutes nautiques, randonnées, initiations au golf, parachutisme ou encore triathlon. Une journée dédiée au sport adapté et plusieurs activités accessibles aux personnes en situation de handicap complètent la programmation.

En parallèle, des outils numériques et des démarches de terrain accompagnent le développement des pratiques de pleine nature, en lien avec les collectivités et les acteurs du tourisme comme Oise Tourisme.



