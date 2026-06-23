Le skatepark Laverdure souffle ses dix bougies à Beauvais









L'association Goride célèbre le dixième anniversaire du skatepark Laverdure à Beauvais avec un événement ouvert à tous, prévu pour le samedi 4 juillet à partir de 13h. Ce skatepark, situé dans l'ancien bâtiment d'une miroiterie réhabilité dans le quartier Marissel, a été inauguré en 2016 et est devenu le premier espace couvert de ce type dans le département. Il s'étend sur 540 m² et a été aménagé par des jeunes passionnés, qui ont également contribué à la construction de certains modules de glisse.

Dix ans après son ouverture, Goride continue d'animer ce lieu convivial qui attire divers riders, qu'ils soient skateurs, roller ou BMX. Sous la présidence de Nicolas Benoit, l'un des fondateurs, l'association compte près de 150 membres, dont Ethan Chasseigne, un jeune talent prometteur du skateboard. Le skatepark ne se limite pas à être un simple lieu de pratique; il propose également des compétitions, des cours pour tous les âges et un service de prêt de matériel.

Pour l'anniversaire, le programme inclut des initiations au skateboard, un concours pour créer un nouveau logo, des démonstrations sur la mini-rampe et même un concert de rock progressif. Les festivités promettent une ambiance festive avec barbecue et tombola. Cet événement sera l'occasion idéale pour découvrir ou redécouvrir le skatepark et ses activités variées.