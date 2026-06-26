Le Creusot au cœur de la coopération internationale des IUT

Territoire industriel en pleine diversification, la Saône-et-Loire s’affirme également comme un pôle universitaire dynamique. C’est dans ce contexte que l’IUT du Creusot, rattaché à l’Université Bourgogne Europe, a accueilli les 4 et 5 juin les Journées Relations Internationales de l’ADIUT. L’événement a réuni plus de 90 professionnels issus d’une cinquantaine d’IUT et d’organisations partenaires. Une délégation de huit représentants de l’Institut supérieur des études technologiques de Radès, en Tunisie, figurait également parmi les participants.



Au fil des conférences et des tables rondes, les intervenants ont abordé les évolutions récentes des dispositifs de mobilité étudiante, qu’il s’agisse des départs à l’étranger ou de l’accueil d’étudiants internationaux. Les échanges ont aussi permis de mettre en lumière différentes initiatives favorisant la coopération entre établissements d’enseignement supérieur à l’échelle internationale.

Partages d’expériences et découverte du territoire

Les participants ont également pris part à plusieurs ateliers thématiques organisés en groupes restreints. Ces sessions ont porté sur des outils et programmes destinés à renforcer les échanges académiques, notamment les dispositifs de collaboration internationale à distance, les programmes intensifs hybrides, les projets européens ou encore les opportunités de mobilité vers le Québec.

Au-delà des travaux et des discussions, ces journées ont permis aux visiteurs de découvrir les atouts du territoire creusotin. Le programme comprenait notamment une visite du campus universitaire, du Technopôle Hub&Go ainsi que du château de la Verrerie. Un dîner organisé au Pavillon de l’Industrie a également favorisé les rencontres entre participants. Cette édition a offert un cadre propice au partage de bonnes pratiques et à la réflexion sur le développement des expériences internationales proposées aux étudiants.