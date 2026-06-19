La cour d'appel de Versailles doit se prononcer vendredi matin sur le renvoi en procès pour viol de l'international marocain et joueur du PSG Achraf Hakimi, décidé par un juge d'instruction fin février et dont il avait fait appel.

Lors de l'audience devant la chambre de l'instruction en mai, il avait demandé un non-lieu pour les faits qui lui sont reprochés: le viol d'une jeune femme, alors âgée de 24 ans comme lui, fin février 2023.

Elle avait relaté avoir fait la connaissance d'Achraf Hakimi en janvier 2023 sur le réseau social Instagram et s'être rendue chez lui dans un VTC (voiture de transport avec chauffeur) commandé par le joueur, avait indiqué à l'époque une source policière.

Selon elle, Achraf Hakimi l'avait embrassée et avait commis des attouchements sans son consentement, avant de la violer, avait rapporté cette même source.

Puis, la jeune femme était parvenue à le repousser et précisait qu'une amie, contactée par SMS, était venue la récupérer.

Achraf Hakimi avait été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire, puis finalement renvoyé en procès en février.

À l'occasion du renvoi, son avocate Me Fanny Colin avait estimé que l'"accusation repose sur la seule parole d'une femme qui fait obstacle à toutes les investigations" et que la jeune femme avait "tenté de dissimuler à l'autorité judiciaire plusieurs messages échangés avec l'une de ses amies projetant de +dépouiller+ (sic) Monsieur Hakimi". Sollicitée jeudi soir par l'AFP, elle n'a pas souhaité s'exprimer en amont de l'audience.

Egalement contactée jeudi soir, le conseil de la victime Me Rachel-Flore Pardo a souhaité "rappeler simplement que trois magistrats ont d'ores et déjà constaté qu'il existe des charges suffisantes pour ordonner la mise en accusation d'Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale pour viol".

Jeanne (prénom d'emprunt), témoignant pour la première fois dans la presse sur Mediapart dans un article publié jeudi soir, dit vouloir "un procès pour (se) défendre, pour être entendue". "J'ai envie de me justifier. J'ai envie qu'on me croie", a-t-elle ajouté.

Malgré la gravité des accusations, le joueur, qui nie les faits, joue en Coupe du monde pour l'équipe nationale du Maroc, qui dispute son deuxième match contre l'Ecosse, vendredi soir aux Etats-Unis.

Désormais âgé de 27 ans, le défenseur latéral a débuté la compétition avec le brassard de capitaine.