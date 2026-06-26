Les fortes chaleurs peuvent fragiliser certaines chaussées. Pour limiter les effets du phénomène de ressuage sur son réseau routier, le Département de la Côte-d’Or expérimente cette année une nouvelle technique reposant sur l’épandage de lait de chaux.

Une réponse au phénomène de ressuage

Lorsque les températures augmentent fortement, certaines chaussées sont touchées par le ressuage. En effet, le bitume remonte à la surface et recouvre les granulats. La route devient fragile et peut présenter un risque de glissance, notamment pour les conducteurs de deux-roues.

Pour prévenir ce phénomène, les services départementaux ont procédé à l’épandage de lait de chaux sur les sections les plus exposées. Prise en charge par les agences techniques des routes, cette intervention concerne environ 40 kilomètres du réseau départemental.

Une solution préventive et écologique

Le procédé consiste à pulvériser sur la chaussée un mélange composé de chaux éteinte et d’eau. Une fois appliqué, le traitement blanchit temporairement la surface de la route. Cette couleur plus claire permet de réduire la température du revêtement, avec un gain pouvant atteindre 10°C par rapport à une chaussée non traitée. Le blanchiment disparaît naturellement après une à deux semaines.

«Durant le traitement, les automobilistes sont invités à respecter les distances de sécurité et adopter un comportement adapté pour assurer la sécurité de tous, y compris celle des agents assurant les travaux », précise François Sauvadet, président du conseil départemental de Côte-d’Or.



