Metz inaugure le pôle gymnique Alice-Milliat

Après plusieurs années d'études puis de travaux, le pôle gymnique Alice-Milliat s’apprête à ouvrir ses portes. Situé rue de Belletanche, à proximité de la piscine et de la salle d'escrime, ce nouvel équipement doit permettre à Metz de conforter sa place forte de la gymnastique française.

Avec près de 2 000 adhérents aujourd'hui, Metz Gym est en effet considéré comme l'un des plus importants clubs du pays, voire le premier en nombre de licenciés selon les années. Le club souffrait toutefois depuis longtemps du manque d'espaces disponibles aux Arènes, où les créneaux et les surfaces étaient devenus insuffisants face à la croissance de ses effectifs.

Le nouveau complexe a été conçu pour accueillir l'ensemble des disciplines gymniques : gymnastique artistique féminine et masculine, gymnastique rythmique, trampoline, tumbling, baby gym, fitness, mais aussi parkour et escalade. Il comprend également des espaces de préparation physique, une infirmerie, des locaux administratifs et un club house.

Un investissement de plus de 10 millions d'euros

Le bâtiment porte le nom d'Alice Milliat, figure pionnière du sport féminin en France et à l'international. Ce choix s'inscrit dans la volonté de la municipalité de mettre davantage en lumière les femmes qui ont marqué l'histoire sportive. L'équipement constitue également un symbole fort pour le quartier de Metz-Bellecroix et le secteur de Belletanche, où il participe au renouvellement urbain engagé depuis plusieurs années.

D'une surface de 4 140 m², le pôle représente un investissement de plus de 10,4 millions d'euros. Soutenu par plusieurs partenaires institutionnels, il intègre également une forte dimension environnementale avec un raccordement au réseau de chaleur urbain, l'installation de panneaux photovoltaïques et des dispositifs visant à limiter les consommations d'eau et d'énergie.

Avec cette inauguration, Metz se dote d'un équipement de référence à l'échelle du Grand Est et entend poursuivre son ambition de faire rayonner la gymnastique locale, du loisir jusqu'au plus haut niveau.