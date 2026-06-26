Le maillot fait référence aux nombreux joueurs sénégalais ayant évolué sous les couleurs messines au fil des décennies, parmi lesquels Jules Bocandé, Papiss Cissé, Diafra Sakho, Sadio Mané, Ismaïla Sarr ou encore Habib Diallo. Ces joueurs ont contribué à l’histoire sportive du club et participé au développement des relations entre le FC Metz et le football sénégalais.

Cette proximité s’est notamment construite à travers le partenariat noué au début des années 2000 entre le FC Metz et Génération Foot. Ce partenariat a permis l’arrivée à Metz de nombreux joueurs ayant ensuite poursuivi leur carrière dans des championnats de premier plan. Plusieurs anciens joueurs du club évoluent aujourd’hui au sein de la sélection sénégalaise.

Le design du maillot associe le vert, en référence au Sénégal, au grenat, couleur historique du FC Metz. Des éléments dorés complètent l’ensemble. Un motif inspiré des tissus et tenues traditionnelles sénégalaises figure également sur la tunique. La devise du club, «Mental d’Acier, Cœur Grenat», apparaît à l’arrière du col. Selon le FC Metz et Kappa, ce maillot entend mettre en avant les liens développés au fil des années entre le club, le Sénégal et Génération Foot.

Par ailleurs, le maillot Third 2026-2027 est disponible depuis le 23 juin dans les boutiques officielles du FC Metz ainsi que sur la boutique en ligne du club.