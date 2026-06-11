Le lac Kir de Dijon accueille, le 14 juin prochain, une nouvelle édition de la course solidaire Odysséa. À cette occasion, la Carsat, l’Assurance Maladie (CPAM et Ugecam), l’Urssaf, la Caf et la MSA uniront leurs forces pour former une équipe de 260 collaborateurs engagés dans une démarche collective de solidarité.

« Cette forte participation témoigne de l’implication croissante de nos collaborateurs, qui s’investissent bien au-delà de leurs missions quotidiennes pour défendre une cause de santé publique essentielle », souligne Mélanie Torres, chargée de communication à la Carsat Bourgogne Franche-Comté.

Une mobilisation inter-organismes

Cette participation conjointe s’inscrit dans une dynamique commune portée par les différents organismes. L’événement rassemblera des agents venus courir ou marcher, avec un objectif partagé : soutenir la prévention et encourager le dépistage.

En 2025, la mobilisation de l’équipe Sécurité sociale avait permis d’obtenir la première place dans la catégorie « groupes et entreprises ». L’élan collectif avait également contribué à un montant de dons de 52 000 euros, reversé au Centre de cancérologie Georges François Leclerc ainsi qu’à l’association Carpe Diem 21, qui accompagne les personnes touchées par la maladie.

Une édition 2026 placée sous le signe du partage

Pour cette nouvelle participation, les équipes se présentent plus nombreuses et motivées. Au-delà de la performance sportive, l’événement met en avant des valeurs de convivialité et de solidarité. A l’instar des éditions précédentes, un stand dédié à la Sécurité sociale sera également installé sur le site, permettant au public de découvrir la diversité des métiers et d’échanger avec les équipes. Une borne photo viendra compléter cette animation, offrant aux visiteurs un souvenir de la matinée.



