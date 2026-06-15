



Le laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB) voit l’un de ses chercheurs distingué par la Société Française d’Optique. Guy Millot, professeur des universités à l’Université Bourgogne Europe et membre du département Photonique du laboratoire dijonnais, est lauréat du Grand Prix Léon Brillouin 2026.

Cette distinction vient saluer l’ensemble de son parcours scientifique ainsi que ses contributions au développement de l’optique non linéaire et de la photonique.

Une carrière marquée par l’innovation

Après des recherches menées en spectroscopie laser, le scientifique s’est progressivement orienté vers l’étude des fibres optiques et des solitons. Parmi les étapes marquantes de son parcours figure également une collaboration avec le groupe du physicien allemand Theodor Hänsch. Il a effectué en 2015 un séjour scientifique au laboratoire de Garching, au sein de cette équipe, où il a poursuivi le développement d’une approche de spectroscopie à double peigne électro-optique conçue à l’ICB. Les publications issues de ces recherches comptent aujourd’hui parmi les références les plus citées du secteur.

Une reconnaissance pour l’ICB

Au-delà de la récompense individuelle, ce prix met en lumière le rôle joué par le laboratoire ICB dans la recherche en optique et en photonique. L’engagement de Guy Millot dans la formation de doctorants et de jeunes chercheurs a également contribué au rayonnement d’une communauté scientifique reconnue à l’échelle internationale.

L’attribution du Grand Prix Léon Brillouin 2026 souligne ainsi l’excellence des travaux menés au sein du laboratoire dijonnais et leur visibilité dans le paysage scientifique international.



