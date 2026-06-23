C'est une nouvelle installation automatisée qui prend place au sein du campus logistique de Douvrin pour l'entreprise GEODIS. L'entreprise est leader mondial du transport et de la logistique et intervient sur quatre métiers : Commission de Transport International, Logistique Contractuelle Monde, Distribution et Transport Express et Réseau Routier Européen.

L'entreprise installe une nouvelle chaîne à gare développée avec BOA Concept, société spécialisée dans les solutions intralogistiques intelligentes et connectées. Les objectifs de cette nouvelle chaîne à gare sont d'améliorer les conditions de travail des opérateurs, réduire l’impact environnemental des expéditions et optimiser la consommation énergétique des installations.

Ainsi, sur la zone d'emballage, un bras robotisé prend en charge la pose de couvercles sur des bacs réutilisables. Cela élimine les tâches les plus répétitives du flux. Au niveau énergétique, un mode de fonctionnement «run on demand», qui active les équipements uniquement lorsque cela est nécessaire, est intégré. Il réduit de près de 80 % de la consommation électrique par rapport à des systèmes fonctionnant en continu.

«Nous recherchions une solution capable de conjuguer performance opérationnelle, ergonomie pour nos équipes et réduction de notre impact environnemental. La réponse de chaîne à gare apportée par BOA Concept a permis de réunir ces trois dimensions dans un même projet», explique Emmanuel Crotet, Directeur Projets pour l’activité Contract Logistics de GEODIS en France.