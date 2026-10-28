En baie de Somme : Le Crotoy classée station de tourisme pour 12 ans

Pour la municipalité du Crotoy conduite par le maire Philippe Evrard, l’obtention du classement en station de tourisme est une reconnaissance autant qu’un encouragement de la dynamique municipale. Depuis 2020, de nombreux investissements ont été réalisés en faveur du cadre de vie tels que la végétalisation, la mise en valeur du patrimoine communal, la rénovation de la voirie, des cabines de plage… De même, la ville poursuit ses études concernant la création d’un pôle nautique à la Bassée.



Ce classement est aussi le témoignage d’une qualité d’accueil touristique au côté de l’office de tourisme installé depuis près d’un an dans les locaux de la médiathèque. Ce classement a aussi pris en compte les moyens communaux déployés en faveur de la vie festive, culturelle et artistique toute l’année.

L'accès à des dotations financières supplémentaires

Philippe Evrard souligne : «C’est une vraie bonne nouvelle qui, certes va nous permettre d’accéder à des dotations financières supplémentaires, mais qui engage aussi la commune à aller de l’avant et surtout à veiller à la qualité de vie et la qualité d’accueil touristique. Ce classement est une belle victoire, mais ce n’est pas une fin en soi».

Car cela va demander à la municipalité, qui veille sur 1 958 habitants, de toujours conjuguer vie locale et vie touristique, sans jamais sacrifier l’un à l’autre. Pour rappel, une station classée de tourisme peut, notamment, solliciter son surclassement démographique et ainsi recruter davantage d’agents et dans des grades supérieurs ; voter des majorations d’indemnités de fonction pour les conseillers municipaux ; percevoir directement une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière même si sa population est inférieure à 5 000 habitants.