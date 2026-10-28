Château-Thierry dévoile une saison culturelle 2026-2027 foisonnante

Présentée le 9 octobre 2026, elle réunira au Palais des Rencontres et dans plusieurs lieux de la ville des spectacles de théâtre, musique, danse, humour, patrimoine, expositions et rendez-vous destinés au jeune public. La programmation entend toucher tous les âges et tous les publics.

Le Palais des Rencontres accueillera notamment Garou, Sandrine Sarroche et D’jal. La saison proposera également des œuvres et spectacles variés, parmi lesquels Le Bourgeois Gentilhomme, Tagada Jones + Kill The Princess, Belle-mère à vendre, Un bestiaire, Alice et Charly, Gisèle Halimi, une farouche liberté et Le Petit Prince. Plusieurs événements rythmeront aussi l’année, comme le Festival C’est comme ça !, les Journées européennes du patrimoine, la Fête de la science, les Nuits de la lecture, le Festival Kidanse, les Rencontres photographiques et la Fête de la Musique.

Cette offre repose sur une collaboration étroite entre la Ville, l’Agglomération et les acteurs culturels locaux, parmi lesquels la Médiathèque Jean Macé, le Musée Jean de La Fontaine, La Biscuiterie, L’Échangeur-CDCN, le château médiéval et les écoles de musique. Cette coopération permet d’harmoniser les tarifs et de reconduire la carte d’adhérent Ville-Agglo à 17 euros. Des réductions sont prévues pour plusieurs publics, notamment les moins de 26 ans, les plus de 65 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA et les personnes handicapées accompagnées.