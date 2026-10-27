L’Odyssée Hôtel, le quatrième établissement hôtelier du Parc Astérix, accueillera ses premiers clients le 26 mars 2027. Pour préparer son ouverture, le parc lance une campagne de recrutement portant sur près de 200 postes. Les réservations seront accessibles à partir du 30 octobre sur le site internet du parc.

Un hôtel inspiré des civilisations antiques

Installé au cœur de la forêt, L’Odyssée Hôtel comptera 300 chambres, dont quatre suites et des hébergements familiaux. Sa conception s’inspire d’un caravansérail oriental, avec des références à la Perse, à l’Égypte, à la Mésopotamie et à la Phénicie. Les décors, les jeux de lumière et la végétation contribueront à créer une ambiance immersive.

L’établissement disposera de deux restaurants, Le Restaurant des Marchands et Le Restaurant des Sables, ainsi que d’un bar, L’Oasis. Un espace modulable de 1 326 m² sera également consacré aux séminaires et aux conférences. L’hôtel a obtenu le label Haute Qualité Environnementale (HQE), mention « Excellente ». Le tarif annoncé débute à 328,30 euros pour une journée et une nuit, sur la base de deux adultes et deux enfants.

«Avec L'Odyssée, nous franchissons une étape majeure dans le développement hôtelier du Parc Astérix. Cet hôtel offre une immersion totale, confort et expériences inédites, et transforme chaque séjour en un véritable voyage sensoriel. Il s'inscrit dans notre plan d'investissement global de 250 millions d'euros d'ici 2030, visant à renforcer l'attractivité du parc et à enrichir l'expérience de nos visiteurs. L'Odyssée permettra ainsi de prolonger l'aventure, même après la fermeture des attractions, et constitue un pas audacieux vers l'avenir du parc et l'expérience que nous souhaitons offrir à nos visiteurs», déclare Delphine Pons, directrice générale du Parc Astérix.

Près de 200 postes à pourvoir

Pour préparer l’ouverture, le Parc Astérix lance une campagne nationale de recrutement portant sur près de 200 postes, permanents et saisonniers. Les emplois concernent notamment la réception, l’entretien des chambres et la restauration. Une journée de recrutement dédiée est prévue le 10 décembre 2026 afin de constituer les équipes avant l’ouverture.

Avec L’Odyssée, le parc comptera quatre établissements hôteliers. Les Quais de Lutèce, La Cité Suspendue et Les Trois Hiboux proposent déjà des séjours thématiques à proximité des attractions. Les clients de ces hôtels peuvent notamment accéder aux attractions 30 minutes avant l’ouverture officielle du parc.



