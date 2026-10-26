Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès lance « Les échappées vertes », une nouvelle série d’expériences consacrées au développement durable. Proposées pour les familles, ces animations visent à sensibiliser les enfants et leurs proches à la préservation de l’environnement grâce à des ateliers ludiques, participatifs et accessibles.

La première rencontre aura lieu mardi 27 octobre 2026 à 14 h 30, autour du thème « Les petits explorateurs de la diversité dijonnaise ». Organisée avec GR Signature, partenaire local, elle invitera les participants à découvrir les enjeux du développement durable à travers des jeux, des défis, des observations, des énigmes et différentes expériences. L’objectif est de mieux comprendre les solutions permettant de préserver le territoire, tout en favorisant une approche conviviale et récréative.

Au fil des rendez-vous, plusieurs thèmes seront abordés, notamment la biodiversité, la nature, les ressources, l’alimentation et les mobilités. Cinq autres dates sont annoncées autour de la mobilité douce avec « Dijon autrement », de la sobriété hivernale, de la découverte de l’eau, du changement climatique et du zéro déchet.

Les activités, proposées uniquement en français, sont accessibles à partir de 6 ans. Elles se déroulent en petits groupes afin de faciliter les échanges et la participation. Des adaptations sont possibles pour les personnes en situation de handicap, sur demande, tandis que le parcours peut être adapté pour permettre l’accueil des poussettes. Le tarif est fixé à 17 euros, avec une formule famille de 56 euros pour quatre personnes. Les réservations s’effectuent via le site de Destination Dijon.