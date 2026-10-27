C'est une démarche solidaire et éco-responsable que propose le Le Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO) - l'établissement public chargé de la collecte, du tri, du traitement et de la valorisation des déchets ménagers dans l'Oise – aux côtés des éco-organismes Ecosystem et Ecomaison.

La Grande Collecte Solidaire de Jouets permet de collecter les jouets et jeux inutilisés, en vue de leur réemploi ou à défaut de leur recyclage. Ainsi, 31 points de collecte sont mis à disposition aux habitants dans le département de l'Oise, du 2 au 30 novembre. Et pour faciliter ce geste, l’opération s’étend à 16 magasins, dix bureaux de poste, et quatre associations dans l’Oise, pour démultiplier les points de collecte au plus près des habitants.

Les jouets concernés sont les jouets électriques ou électroniques (à piles ou secteur), les jeux d'intérieur (poupées, figurines, peluches, jeux de construction), les jeux de société et les puzzles, les jeux d'extérieur (draisiennes, jeux de plage, etc.), ainsi que les jouets cadeaux issus de menus enfants ou de magazines.

Une fois déposés, tous les jouet et jeux déposés dans les points de collecte du territoire seront confiés à des associations locales parmi lesquelle Emmaüs Erquery, les Recycleries : du Pays de Bray, du Pays Noyonnais, du Plateau Picard, Sud Oise et la Ressourcerie l’Anthurium.

Des jouets encore trop stockés et jetés

Cette collecte, qui se veut éco-responsable, reste essentielle : selon l'étude Crédoc (2026) sur les Pratiques de déstockage et de fin de vie des jeux et jouets d'Ecomaison, un jouet reste en moyenne stocké pendant cinq ans avant qu'on ne s'en sépare, et, au moment du tri des jouets, le réflexe du jetable persiste puisque 27% des Français continuent de jeter leurs jeux et jouets à la poubelle (ordures ménagères ou bac jaune), souvent par simple doute sur la consigne de tri ou par méconnaissance des points de collecte à proximité.

Ainsi, cette collecte permet le réemploi de ces jouets. Pour garantir qu'aucun jouet ne soit laissé de côté, Ecosystem et Ecomaison, les deux éco-organismes chargés du réemploi et du recyclage des jeux et jouets, s'allient. Grâce à cette collaboration, tous les produits collectés en novembre seront pris en charge et confiés aux associations partenaires pour connaître une seconde vie. La priorité demeure le réemploi : les équipes du réemploi réalisent un travail minutieux de tri, de nettoyage et aussi de remise en état et de complétion pour les jouets abîmés ou incomplets. Cette démarche permet, chaque année, de réinjecter près de deux jouets sur trois dans le circuit solidaire, au bénéfice direct des consommateurs



Pour les jeux et jouets trop abîmés ou irréparables, le recyclage prend le relais afin de réincorporer les matériaux des jouets dans de nouveaux produits ou les transformer en énergie. Ecomaison prend en charge les jouets non électriques, tandis qu'ecosystem assure le traitement des produits électriques et électroniques.