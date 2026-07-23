En Meuse, VNF veut accélérer la transformation du réseau fluvial

Depuis le 6 juillet 2026, Frédéric Cuchet pilote le service territorial Meuse-Ardennes de VNF depuis Charleville-Mézières. Son périmètre s’étend sur 348 km de voies navigables, avec le canal des Ardennes entre Dom-le-Ménil et Semuy et le canal de la Meuse, de Troussey à Givet. À la tête d’une centaine d’agents, il devra accompagner l’exploitation, l’entretien et la modernisation de ces infrastructures, tout en développant leurs différents usages. Le nouveau responsable devra également renforcer les partenariats avec les collectivités et les acteurs économiques, notamment dans le cadre du contrat de canal signé en 2022. La gestion de l’eau et l’adaptation au changement climatique s’ajoutent désormais à ces priorités.

Le fluvial français change de dimension

À l’échelle nationale, la nomination de Frédéric Cuchet intervient dans un contexte où Voies navigables de France doit accélérer la transformation de son réseau pour répondre aux nouveaux enjeux économiques et environnementaux. Son profil, forgé dans la direction et la transformation d’organisations professionnelles, illustre l’évolution des compétences recherchées pour piloter les infrastructures fluviales. Face à la nécessité de moderniser les réseaux, de développer le transport de marchandises par voie d’eau et d’adapter les infrastructures au changement climatique, VNF doit désormais renforcer une approche fondée sur la performance, l’investissement et les partenariats territoriaux.