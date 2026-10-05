«Développer les circuits courts, soutenir l'agriculture de proximité, lutter contre le gaspillage et la précarité alimentaire, renforcer l’éducation au goût et permettre à chacun d’accéder à une alimentation saine et de qualité, c'est tout le sens du Mois de l'Alimentation que nous proposons ce mois-ci. Le programme est très riche avec des visites de fermes et de jardins, des marchés, des ateliers mais aussi des dégustations, des découvertes scientifiques, des spectacles», invite Vanessa Chauvin, conseillère municipale déléguée à l’Alimentation Durable.

Parmi les temps forts citons la visite du Restaurant Inter-Administratif de l’État, rue de la Vallée à Amiens, vendredi 16 octobre à 15h. Depuis la loi EGAlim de 2018, des mesures ont été mises en place dans la restauration collective pour améliorer la qualité des plats et apporter une alimentation saine aux écoliers. Les participants pourront découvrir les coulisses de ce restaurant de l'État suite à sa récente ouverture, en mai 2026. Le café d'accueil et la présentation de la cuisine et de son fonctionnement seront assurés par l'Agria (Association Gestion Restauration Inter-Administration Ché Maqueux d'Gueugues).

Manger local, la recette idéale

Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, de 9h à 17h, la Fête de la Science, sur le thème « Saveurs Savantes », au Parc de l'Évêché, est l'occasion pour les partenaires du Projet Alimentaire Territorial comme le lycée du Paraclet, Bio en Hauts-de-France, le lycée hôtelier Saint-Martin ou encore l'UPJV de prendre part à cet événement national, s'adressant aux scolaires.

Cette année, des élèves de 4ᵉ, 3ᵉ et 2ᵉ exploreront les multiples facettes de l'agriculture et de l'alimentation, à travers des animations ludiques et interactives. Le mercredi 21 à 10h, Catherine Groix ouvre son exploitation. La maraîchère et horticultrice sur l'île Sainte Aragone produit dans ses serres des plantes de saison. Jeudi 29 octobre à partir de 17h, place au bal des courges au Marché de l'Île aux fruits, rue de Verdun à Amiens avec dégustation des soupes de courge, atelier fabrication de jus de pommes pour les enfants et concert.

«La qualité de l'alimentation est devenue un enjeu majeur de santé publique, de justice sociale et de transition écologique. La clôture du Mois de l'Alimentation marquera le retour de l'événement technique 'Tous Acteur de Notre Alimentation' le 23 octobre, dont le fil rouge sera la lutte contre la précarité alimentaire, conclut Vanessa Chauvin», explique Vanessa Chauvin. Cette journée rassemblera les producteurs locaux et les acteurs sociaux autour de la présentation des grands résultats de l'état des lieux des solidarités alimentaires sur Amiens Métropole, mené avec le CCAS d'Amiens.