Le Département de Saône-et-Loire a mis à l'épreuve une nouvelle méthode d'entretien routier. Sur la RD678, à Thurey, la machine OB-Vario a été testée durant l'été. Son principe : déposer en même temps le liant bitumineux et les gravillons, au lieu de les appliquer séparément. Ce geste simultané améliore l'adhérence de la route. Il permet aussi d'ajuster précisément les quantités de matériaux utilisées, en fonction de l'état réel de la chaussée à un endroit donné. Concrètement, l'engin réalise un enduit superficiel d'usure, une couche de protection posée directement sur le bitume existant pour le renforcer.

Moins de matériaux, plus de durabilité

Cette expérimentation poursuit deux objectifs. D'abord, préserver les routes départementales sur le long terme. Ensuite, réduire l'impact environnemental des chantiers routiers. Grâce à l'OB-Vario, la consommation d'énergies fossiles et de matériaux issus des carrières diminue nettement. Les surfaces ainsi traitées durent plus longtemps, ce qui permet d'éviter, quand c'est possible, des travaux de rénovation plus lourds et plus coûteux. À travers ce test, le Département de Saône-et-Loire poursuit sa recherche de solutions plus économes et plus durables pour l'entretien de son réseau routier.